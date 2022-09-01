«ПСЖ» продал Гуйе «Эвертону», Диалло перешел в аренду в «Лейпциг», Курзава – в «Фулхэм»

Защитник Левен Курзава и хавбек Идрисса Гуйе покинули и перешли в .

29-летний француз присоединился к на правах аренды до конца нынешнего сезона. В позапрошлом сезоне он провел 19 матчей в Лиге 1 и забил один гол, в прошлом сезоне не играл. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fulhamfc.com

32-летнего сенегальца «ПСЖ» продал за 7,1 млн фунтов (8,2 млн евро). Гуйе подписал с командой, за которую уже выступал с 2016 по 2019 год, контракт до лета 2024-го. Его показатели можно изучить тут.

Изображение: evertonfc.com

Также парижане отдали в аренду защитника Абду Диалло. У немецкого клуба есть право выкупа 26-летнего сенегальца за 25 млн евро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Статистику Диалло можно изучить здесь.

Изображение: rbleipzig.com