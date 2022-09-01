В октябре пройдет матчевая серия по боксу между сборными России и Кубы (телеграм-канал «Гридасов с бородой»)

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22 октября в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» состоится матчевая серия по боксу между сборными России и Кубы. Об этом сообщает телеграм-канал «Гридасов с бородой».

На турнире пройдут бои в пяти весовых категориях по четыре раунда.

Транслировать соревнования будет «Первый канал». Планируется, что на Кубке потом пройдет ответная серия.

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