«Ман Сити» за 18+2 млн евро купил Аканджи у «Боруссии». Контракт – до 2027 года

«Манчестер Сити» приобрел центрального защитника .

Как сообщает пресс-служба клуба, с футболистом был подписан контракт сроком до 2027 года. Игрок будет выступать под 25-м номером. Аканджи стал пятым новичком «Ман Сити» в это трансферное окно.

Сообщалось, что «Ман Сити» заплатит 18+2 млн евро за 27-летнего игрока. Его зарплата в английском клубе составит 11 млн евро в год.

«Я рад быть здесь. Не могу дождаться момента, когда приступлю к работе.

«Сити» – одна из лучших команд Европы на протяжении последних нескольких сезонов. На игру команды очень приятно смотреть, она воодушевляет. каждый год борется за трофеи, поэтому переход сюда кажется идеальным шагом в моей карьере.

Пеп Гвардиола – выдающийся тренер. Здесь собрана команда, состоящая из невероятных игроков, так что этот трансфер – прекрасная возможность для меня.

Я с нетерпением жду возможности проверить свои силы в . Сделаю все возможное, чтобы помочь «Ман Сити» добиваться успехов», – сказал Аканджи.

Фото: mancity.com

В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.