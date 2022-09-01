«Ман Сити» за 18+2 млн евро купил Аканджи у «Боруссии». Контракт – до 2027 года

«Манчестер Сити» приобрел центрального защитника «Боруссии» Мануэля Аканджи.
Как сообщает пресс-служба клуба, с футболистом был подписан контракт сроком до 2027 года. Игрок будет выступать под 25-м номером. Аканджи стал пятым новичком «Ман Сити» в это трансферное окно.
Сообщалось, что «Ман Сити» заплатит 18+2 млн евро за 27-летнего игрока. Его зарплата в английском клубе составит 11 млн евро в год.
«Я рад быть здесь. Не могу дождаться момента, когда приступлю к работе.
«Сити» – одна из лучших команд Европы на протяжении последних нескольких сезонов. На игру команды очень приятно смотреть, она воодушевляет. «Ман Сити» каждый год борется за трофеи, поэтому переход сюда кажется идеальным шагом в моей карьере.
Пеп Гвардиола – выдающийся тренер. Здесь собрана команда, состоящая из невероятных игроков, так что этот трансфер – прекрасная возможность для меня.
Я с нетерпением жду возможности проверить свои силы в АПЛ. Сделаю все возможное, чтобы помочь «Ман Сити» добиваться успехов», – сказал Аканджи.
Фото: mancity.com
В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.