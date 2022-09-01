Вооруженные арматурой грабители попытались проникнуть в дом Карвахаля. Игрок «Реала» обратился в полицию

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Даниэль Карвахаль контент Футбол

Неизвестные попытались ограбить дом Даниэля Карвахаля.

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как по меньшей мере двое мужчин, вооруженных арматурой, попытались проникнуть в дом защитника «Реала». Сам футболист в это время находился не дома. 

Злоумышленники скрылись после того, как сработала сигнализация. Карвахаль обратился в полицию.

Ранее стало известно об ограблении форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Преступники сломали игроку челюсть и украли драгоценности на сумму 700 тысяч евро. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные