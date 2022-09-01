Вооруженные арматурой грабители попытались проникнуть в дом Карвахаля. Игрок «Реала» обратился в полицию

Неизвестные попытались ограбить дом .

Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как по меньшей мере двое мужчин, вооруженных арматурой, попытались проникнуть в дом защитника . Сам футболист в это время находился не дома.

Злоумышленники скрылись после того, как сработала сигнализация. Карвахаль обратился в полицию.

Ранее стало известно об ограблении форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Преступники сломали игроку челюсть и украли драгоценности на сумму 700 тысяч евро.