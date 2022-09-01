«МЮ» взял 33-летнего Дубравку у «Ньюкасла» в аренду с правом выкупа

Голкипер Мартин Дубравка перешел в из .

Манкунианцы объявили об аренде 33-летнего игрока до конца сезона. Также у них будет право выкупа словака.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» заплатит за аренду 2 млн фунтов. Выкуп за 6 млн фунтов станет обязательным, если вратарь в стартовом составе начнет определенное количество матчей Премьер-лиги.

«Переход в «МЮ» – это особенный момент в моей карьере. Жду не дождусь начала работы, хочу помочь команде реализовать амбиции», – отметил Дубравка.

В прошлом сезоне вратарь провел 26 матчей в и пропустил 35 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: manutd.com