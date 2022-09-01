Воспитанник «ПСЖ» Сиссако перешел в «Сочи». Защитник расторг контракт со «Стандардом» из-за нежелания клуба его продавать

«Сочи» объявил о заключении контракта с защитником Мусса Сиссако.
Воспитанник «ПСЖ» будет выступать за клуб Мир РПЛ под 4-м номером.
По информации «Чемпионата», зарплата игрока составит 400 тысяч евро в год. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что договор с ним рассчитан на 3 года.
С сезона-2020/21 защитник сборной Мали выступал за «Стандард». Вчера бельгийцы сообщили о том, что Сиссако расторг контракт в одностороннем порядке из-за нежелания клуба принять предложение о трансфере. После этого команда из Льежа хотела получить компенсацию за ущерб, но в итоге сумела уладить разногласия с футболистом.
Изображение: pfcsochi.ru
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