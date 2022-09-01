Квотербек Расселл Уилсон продлил контракт с «Денвером» на 5 лет и 245 млн долларов

Квотербек Расселл Уилсон и «Денвер Бронкос» договорились о продлении контракта на 5 лет. Стоимость контракта оценивается в 245 млн долларов, гарантированные выплаты составят 165 млн долларов.

Таким образом, текущий контракт Уилсона, которого «Бронкос» обменяли в этом году из «Сиэтл Сихокс», теперь рассчитан на 7 лет и 296 млн долларов. Это третий контракт в НФЛ по уровню гарантированного дохода.

Первые два контракта в лиге по этому показателю у квотербеков Дешона Уотсона («Кливленд Браунс», 230 млн долларов) и Кайлера Мюррея («Аризона Кардиналс», 189,5 млн долларов).