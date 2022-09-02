Алонсо расторг контракт с «Челси» и перейдет в «Барселону»

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига трансферы Маркос Алонсо Футбол

Левый защитник Маркос Алонсо покинул «Челси».

31-летний защитник сборной Испании и лондонский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

В ближайшее время Маркос перейдет в «Барселону» в качестве свободного агента.

Алонсо выступал за «Челси» с 2016 года. Он забил 29 голов и отдал 23 результативных паса в 212 матчах за «синих», его подробная статистика – здесь.

Обамеянг в «Челси», Бельерин вернулся в «Барсу», «Ливерпуль» арендовал Артура, а Захарян остался. Европа закрыла трансферное окно

Спорный дедлайн «Барсы»: Обамеянг улетел в «Челси», Депай и Альба все-таки остались

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные