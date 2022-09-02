Алонсо расторг контракт с «Челси» и перейдет в «Барселону»

Левый защитник покинул «Челси».

31-летний защитник сборной и лондонский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

В ближайшее время Маркос перейдет в «Барселону» в качестве свободного агента.

Алонсо выступал за «Челси» с 2016 года. Он забил 29 голов и отдал 23 результативных паса в 212 матчах за «синих», его подробная статистика – здесь.

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