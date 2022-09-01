В Турции обстреляли здание федерации футбола. Пуля пролетела рядом с головой Хамита Алтынтопа

В Турции была организована вооруженная атака на здание местной федерации футбола.

Как передает Fotomac, штаб-квартира, расположенная в Стамбуле, была обстреляна во время заседания руководства организации. Целью было помещение на президентском этаже, где проводилось совещание.

В здание попали пять пуль, одна из них пролетела рядом с головой члена совета директоров, бывшего полузащитника сборной Турции Хамита Алтынтопа.

Нападавшие покинули место преступления на автомобиле, начато полномасштабное расследование.

«Как только мы услышали выстрелы, сразу бросились на пол. Мои коллеги подумали, что я был ранен. Надеюсь, что виновные будут найдены как можно скорее», – сказал Алтынтоп.