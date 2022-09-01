CAS отклонил апелляцию латвийского биатлониста Расторгуева на дисквалификацию за пропуск допинг-тестов. Халили получит бронзу ЧЕ-2021

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил апелляцию латвийского биатлониста на 18-месячную дисквалификацию за пропуск допинг-тестов.

Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU).

Расторгуев отстранен с 11 марта 2021 года за то, что трижды за 12 месяцев нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении.

Все результаты, показанные биатлонистом с 1 июля 2020-го, аннулированы. Таким образом, он лишится золота чемпионата Европы-2021 в индивидуальной гонке. Россиянин Карим Халили, изначально занявший 4-е место, получит бронзовую медаль.

34-летний Расторгуев – двукратный чемпион Европы по биатлону. На этапах Кубка мира он дважды занимал второе место в личных гонках.