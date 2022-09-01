Щербакова выступила с речью в РГУФК: «Нужно постоянно учиться, ведь мир так быстро развивается, что мы даже не знаем, какие знания нам потребуются»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова обратилась к учащимся по случаю Дня знаний 1 сентября.

Ранее фигуристка поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

«В современном мире нужно постоянно учиться, ведь он так быстро развивается и меняется, что мы даже не знаем, какие знания нам потребуются. Что еще нам предстоит для себя открыть, чтобы в будущем этим воспользоваться.

Поэтому давайте учиться, пробовать, экспериментировать и искать себя. Ведь студенческая жизнь для этого. Я верю в то, что для каждого из вас это время будет успешным и продуктивным. Я желаю каждому, всем нам удачи, терпения и вдохновения», – сказала Щербакова, выступая с речью в университете.