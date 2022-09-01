Щербакова выступила с речью в РГУФК: «Нужно постоянно учиться, ведь мир так быстро развивается, что мы даже не знаем, какие знания нам потребуются»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова обратилась к учащимся по случаю Дня знаний 1 сентября.

Ранее фигуристка поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

«В современном мире нужно постоянно учиться, ведь он так быстро развивается и меняется, что мы даже не знаем, какие знания нам потребуются. Что еще нам предстоит для себя открыть, чтобы в будущем этим воспользоваться.

Поэтому давайте учиться, пробовать, экспериментировать и искать себя. Ведь студенческая жизнь для этого. Я верю в то, что для каждого из вас это время будет успешным и продуктивным. Я желаю каждому, всем нам удачи, терпения и вдохновения», – сказала Щербакова, выступая с речью в университете.

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