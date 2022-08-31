Победа «Спартака», вылет 2Drots из Кубка, Антони перешел в «МЮ», Рублев и Потапова – во 2-м круге US Open, поражение «Челси», игроков КХЛ не будет в сборной Швеции и другие новости

1. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России благодаря голу 18-летнего Павел Мелешина. Александр Соболев не забил пенальти в первом тайме.

2. Клуб Медиалиги 2Drots завершил выступление в Фонбет Кубке России, проиграв «Текстильщику» по пенальти в 1/128 финала.

3. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов.

4. ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» заплатили 39 млн долларов за права на трансляцию ЧМ-2022.

5. «Челси» проиграл 2-й матч в сезоне АПЛ, уступив «Саутгемптону» (1:2). У команды Томаса Тухеля лишь 2 победы в 5 турах. Остальные результаты – тут.

6. US Open. Андрей Рублев в пяти сетах обыграл Ласло Дьере в первом круге, Павел Котов уступил Брэндону Накашиме, Аслан Карацев проиграл Фабио Фоньини (впервые в карьере – с 2:0 по сетам). Во второй круг вышел Рафаэль Надаль, проводивший первый матч после надрыва мышц живота.

Анастасия Потапова вышла во второй круг, обыграв Клэр Лю. 18-летняя Эрика Андреева, пробившаяся через квалификацию, уступила Петре Квитовой, упустив подачу на первый сет. Первая ракетка мира Ига Швентек победила Жасмин Паолини, чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина проиграла Кларе Бюрель.

7. В сборную Швеции не будут вызывать игроков из КХЛ. Об этом заявила шведская федерация хоккея.

8. В Серии А «Милан» сыграл 0:0 с «Сассуоло», «Интер» победил «Кремонезе» (3:1), «Рома» благодаря дублю Дибалы разгромила «Монцу» (3:0).

9. «Челси» и «Динамо» свяжутся, чтобы уладить проблемы с переходом Арсена Захаряна. Сам футболист тем временем отправился с командой на матч с «Ростовом». Пишут, что «Динамо» делает все возможное, чтобы Захарян перешел в «Челси», но FA и банк Barclays тормозят трансфер.

10. Трансферные новости. «ПСЖ» купил Фабиана Руиса у «Наполи», контракт подписан на 5 лет. «Динамо» подписало защитника «Насьоналя» Маричаля. Дамьен Ле Таллек перешел в «Торпедо». Украинский форвард Яремчук перешел из «Бенфики» в «Брюгге» за 16+3 млн евро. «Атлетико» арендовал Регилона у «Тоттенхэма» на один сезон. «Шпоры», кстати, выкупили Ромеро у «Аталанты» за 50 млн евро.

«Челси» улучшит предложение «Барсе» по Обамеянгу до 25 млн евро с учетом бонусов. Роналду не очень заинтересован в переходе в «Наполи» даже с учетом Лиги чемпионов, кроме того, полноценный трансфер исключен, возможна лишь аренда.

11. Wildberries стал техническим партнером «Зенита».

12. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может принять меры, если подтвердится, что Поль Погба просил наложить на него проклятье.

13. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс планирует инвестировать в футбольный «Милан». Он уже владеет акциями «Ливерпуля».

14. Клаудиньо вернулся в общую группу «Зенита», матч со «Спартаком» – 4 сентября.

15. Трансфер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис» сорвался, игрок не прилетел на Кипр. Впрочем, пишут, что предложение Кокорину сделал чемпион Кипра «Аполлон».

16. Мик Шумахер покинет программу «Феррари», Антонио Джовинацци – фаворит на место в «Хаасе».

17. Фанаты ЦСКА бойкотируют Кубок России из-за Fan ID: «На финале собачий паспорт действует, следовательно, мы бойкотируем весь турнир. Никаких полумер!»

18. Квотербек «Сан-Франциско» Джимми Гаропполо стал самым высокооплачиваемым бэкапом в НФЛ. Клуб реструктурировал его контракт, игрок получит 6,5 миллиона долларов гарантированных выплат и 500 тысяч в качестве ростер-бонуса.

19. В баскетбольной Суперлиге и женской Премьер-лиге введен лимит зарплат – не больше 50 и 100 млн рублей на команду соответственно.

Цитаты дня.

Семак о плотном календаре «Зенита»: «Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом». Мы пытались, обе команды были не против»

Газзаев о словах Терюшкова про Захаряна: «Назовет ли он предателем Овечкина, играющего в США? Или испугается?»

Мартин Брандл: «О доминировании Ферстаппена скоро начнут ныть, как было с Шумахером и Хэмилтоном»

Латвийская гимнастка Полстяная о сносе памятника освободителям Риги: «Это ужасно – стереть память, историю. Есть вещи, которые нельзя затрагивать»

«Роналду громил раздевалку «Юве». Однажды он поднял руку на партнера, поэтому Пирло не выпустил его в своем последнем матче». Экс-хавбек туринцев Мауро о Криштиану

Добровольский о ситуации на Украине: «Всем больно. Надеюсь, рано или поздно это закончится»

Карлсен о «Реале»: «В интервью они спросили, кто мой любимый игрок, и, кажется, я назвал Иско. Затем было что-то вроде: «Дубль два. Теперь ты скажешь «Роналду»

Клэбо о Кубке мира: «Хотелось бы участия российских лыжников. Всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать»

Терюшков ответил Карпину: «За будущее России страшно, если у тренера сборной такая своеобразная позиция»