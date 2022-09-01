Норвежские национальные федерации и сборные обяжут заранее получать согласие от родителей на тестирование несовершеннолетних на допинг

Сегодня НОК Норвегии, антидопинговое агентство и министерство культуры страны провели встречу, посвященную проблеме допинг-тестирования.

Сейчас согласно законам Норвегии спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-контроль без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил тестирование на допинг без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

«Мы провели хорошую встречу. У всех сторон с самого начала была общая цель – мы хотим найти решение, которое не приведет к неприятностям с WADA. На данный момент это означает, что антидопинговое агентство и НОК Норвегии ищут практические решения для получения согласия родителей тех [спортсменов], кого это касается», – сказала государственный секретарь Грю Хаугсбаккен.

Временное решение означает, что норвежские национальные федерации и сборные, которые привлекают несовершеннолетних атлетов к участию в спортивных мероприятиях, должны заранее получить согласие на проведение допинг-тестов от родителей или опекунов спортсменов.

В перспективе спортивные власти Норвегии хотят, чтобы несовершеннолетние атлеты давали разрешение сами, но на изменение местных законов нужно время. установило 9 сентября в качестве дедлайна, но к тому времени не появится решение, кроме принятого сегодня.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады