Лавров о санкциях против российского спорта: «Слова Томаса Баха – пренебрежение хартией МОК. Это связано с желанием убрать конкурентов»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха за рекомендации отстранять российских спортсменов.

«Когда президент Международного олимпийского комитета говорит, что мы будем решать вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в наших мероприятиях попозже в зависимости от того, как будет складываться политическая ситуация, это прямое пренебрежение принципами хартии МОК, которая включает в себя недопустимость привлечения каких-либо политических соображений и политических моментов в развитие спортивного движения и спортивных федераций.

Это связано с конкуренцией, я думаю, не в меньшей степени, чем с желанием «наказать» РФ и Беларусь, убрать конкурентов.

Скоро там будут уже и трансгендеры, и не пойми куда записывать, в какую компанию. Я думаю, любому нормальному человеку, а таких на Западе большинство все-таки, понятно, что это негодная политика и надо с ней что-то делать», – сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

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