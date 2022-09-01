Евробаскет-2022. Испания – Болгария, Словения сыграет с Литвой и другие матчи

Сегодня стартует 41-й в истории чемпионат Европы. Групповой этап турнира пройдет в Грузии, Германии, Италии и Чехии.

В первый игровой день Евробаскета Испания встретится с Болгарией, Словения сыграет с Литвой, Франция – с Германией.

Групповой этап

Группа А (Грузия)

Положение команд: Черногория – 0-0, Грузия – 0-0, Испания – 0-0, Болгария – 0-0, Бельгия – 0-0, Турция – 0-0.

Группа B (Германия)

Положение команд: Германия – 0-0, Венгрия – 0-0, Словения – 0-0, Литва – 0-0, Босния и Герцеговина – 0-0, Франция – 0-0.

Группа C (Италия)

Положение команд: Греция – 0-0, Эстония – 0-0, Украина – 0-0, Великобритания – 0-0, Италия – 0-0, Хорватия – 0-0.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Нидерланды – 0-0, Финляндия – 0-0, Польша – 0-0, Чехия – 0-0, Израиль – 0-0, Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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