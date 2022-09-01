«МЮ» оформил трансфер Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов. Игрок подписал контракт до 2027 года

завершил трансфер вингера из «Аякса».

Пресс-служба английского клуба сообщает, что игрок подписал контракт сроком до 2027 года. В него включена опция продления соглашения еще на сезон.

Фото: manutd.com

Сумма сделки составит 95 млн евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

За вингер выступал с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 82 матча и забил 24 гола.

Антони в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.