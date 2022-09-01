«МЮ» оформил трансфер Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов. Игрок подписал контракт до 2027 года

«Манчестер Юнайтед» завершил трансфер вингера Антони из «Аякса».
Пресс-служба английского клуба сообщает, что игрок подписал контракт сроком до 2027 года. В него включена опция продления соглашения еще на сезон.
Фото: manutd.com
Сумма сделки составит 95 млн евро, еще пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
За «Аякс» вингер выступал с 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 82 матча и забил 24 гола.
Антони в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.