«Челси» купил Обамеянга у «Барселоны» за 12 млн евро

перешел из «Барселоны» в «Челси».

33-летний нападающий из Габона подписал с лондонским клубом контракт до лета 2024 года.

«Барса» объявила, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Зимой 2022 года Пьер-Эмерик расторг контракт с «Арсеналом» и бесплатно перешел в «Барселону». За клуб из Каталонии он забил 13 голов в 24 матчах.

Обамеянг ранее выступал за «Монако», «Лилль», «Сент-Этьен», «Боруссию» Дортмунд. Его статистика доступна здесь.

Фото: chelseafc.com

Обамеянг в «Челси», Бельерин вернулся в «Барсу», «Ливерпуль» арендовал Артура, а Захарян остался. Европа закрыла трансферное окно

Спорный дедлайн «Барсы»: Обамеянг улетел в «Челси», Депай и Альба все-таки остались