«Челси» купил Обамеянга у «Барселоны» за 12 млн евро

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел из «Барселоны» в «Челси».
33-летний нападающий из Габона подписал с лондонским клубом контракт до лета 2024 года.
«Барса» объявила, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
Зимой 2022 года Пьер-Эмерик расторг контракт с «Арсеналом» и бесплатно перешел в «Барселону». За клуб из Каталонии он забил 13 голов в 24 матчах.
Обамеянг ранее выступал за «Монако», «Лилль», «Сент-Этьен», «Боруссию» Дортмунд. Его статистика доступна здесь.
Фото: chelseafc.com
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