«Динамо» объявило, что Захарян не перейдет в «Челси» в это трансферное окно

Арсен Захарян не перейдет в и останется в .

Об этом официально объявил московский клуб.

«Арсен Захарян остается в «Динамо».

25 августа в ФК «Динамо» поступило предложение от английского футбольного клуба «Челси» по поводу перехода полузащитника . Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей клубной академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена.

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста.

На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо», – говорится в сообщении москвичей.

Сообщалось, что «Челси» был готов заплатить за Захаряна 15 млн евро, а сам 19-летний игрок мог получать в Англии 960 тысяч фунтов в год до уплаты налогов.

Как Захарян выглядит на фоне вингеров АПЛ? Сравнить сложно, но вот расчет скаутского алгоритма