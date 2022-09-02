Сестры Уильямс – 14-кратные чемпионки «Шлемов» – проиграли в первом круге парного US Open

В первом круге парного US Open Серена Уильямс и проиграли Люции Градецкой и Линде Носковой – 6:7, 4:6. Скорее всего, это был последний совместный матч сестер.

За карьеру сестры Уильямс выиграли 14 турниров «Большого шлема» (четыре на , два на , шесть на и два на US Open). В истории профессионального женского тенниса есть только одна более титулованная команда – и Пэм Шрайвер, вместе выигравшие 20 ТБШ.

Кроме того, сестры Уильямс трижды побеждали на Олимпиаде, а также выиграли 85% проведенных матчей. Восемь недель они были первыми ракетками мира.

Серена Уильямс – величайшая в истории?

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