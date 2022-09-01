«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер Захаряна, но официальное подтверждение откладывается. Проблему с переводом денег могут решить в течение недели (The Times)

и планируют разобраться с проблемами, мешающими переходу .

Московский клуб сегодня объявил, что 19-летний полузащитник не уйдет этим летом из-за «не зависящих от нас технических причин».

Тем не менее журналист The Times Том Родди пишет, что клубы на самом деле согласовали трансфер. Однако из-за сложностей с переводом денег из Англии в Россию официальное подтверждение сделки отложено.

Информацию о договоренности между командами подтверждает и другой журналист The Times Роберт О’Коннор.

Пока Захарян остается в «Динамо». Возможен вариант, что перевод денег «Динамо» будет осуществлен через банк в третьей стране. Тогда Арсен сможет перебраться в «Челси» в январе.

Также отмечается, что «Челси» и «Динамо» могут найти решение в течение одной недели.

Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро. Ожидается, что зарплата Захаряна в «Челси» составит 960 тысяч фунтов в год.

Захарян пока точно не переходит в «Челси» – «Динамо» подтвердило. Но может уйти зимой