Мачей Рыбус: «Все игроки РПЛ хотели бы попасть в «Спартак». Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей»

высказался о переходе в .

– Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей, как «Спартак». У меня самые позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну тренироваться на сборах.

– После прошлого сезона ты стал свободным агентом. Расскажи, почему решил остаться в России и выбрал «Спартак»?

– Все игроки, которые играют в российской Премьер-лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, я очень счастлив, моя семья счастлива.

Я уже долго нахожусь в России, так что я сразу рассматривал такой вариант, даже не думал о том, чтобы отказать, – сказал защитник.