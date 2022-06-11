Мачей Рыбус: «Все игроки РПЛ хотели бы попасть в «Спартак». Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей»

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Мачей Рыбус высказался о переходе в «Спартак»

– Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей, как «Спартак». У меня самые позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну тренироваться на сборах. 

– После прошлого сезона ты стал свободным агентом. Расскажи, почему решил остаться в России и выбрал «Спартак»? 

– Все игроки, которые играют в российской Премьер-лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось, я очень счастлив, моя семья счастлива.

Я уже долго нахожусь в России, так что я сразу рассматривал такой вариант, даже не думал о том, чтобы отказать, – сказал защитник.

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