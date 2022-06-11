Рыбус в «Спартаке» будет получать 500 тысяч евро в год – вдвое меньше, чем в «Локо» (Иван Карпов)

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Стали известны подробности соглашения защитника Мачея Рыбуса со «Спартаком».

По сведениям инсайдера Ивана Карпова, зарабатывать поляк теперь будет около 500 тысяч евро в год, что вдвое меньше, чем в «Локомотиве». При этом сделка не предполагает никаких агентских комиссионных.

Утверждается, что существовало несколько вариантов контракта, однако все они были рассчитаны на полноценные два года, а не схему «1+1».

Рыбус перешел в «Спартак» в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.

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