Арестованный за изнасилование игрок Бундеслиги – защитник «Штутгарта» Каразор

Стало известно имя футболиста Бундеслиги, арестованного на Ибице.

сообщил, что по подозрению в совершении преступления арестован защитник Атакан Каразор. Футболист отрицает обвинения.

Немецкий клуб не сообщает причину ареста футболиста, однако ранее стало известно, что двое 25-летних мужчин из Германии, один из которых игрок Бундеслиги, в среду на частной вилле на Ибице принудили 18-летнюю девушку к сексу.

После произошедшего жертве пришлось обратиться в больницу. Вскоре девушка обратилась в полицию, которая арестовала мужчин.