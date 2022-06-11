Арестованный за изнасилование игрок Бундеслиги – защитник «Штутгарта» Каразор

Теги Штутгарт бундеслига Германия происшествия Атакан Каразор контент Футбол

Стало известно имя футболиста Бундеслиги, арестованного на Ибице. 

«Штутгарт» сообщил, что по подозрению в совершении преступления арестован защитник Атакан Каразор. Футболист отрицает обвинения.

Немецкий клуб не сообщает причину ареста футболиста, однако ранее стало известно, что двое 25-летних мужчин из Германии, один из которых игрок Бундеслиги, в среду на частной вилле на Ибице принудили 18-летнюю девушку к сексу.

После произошедшего жертве пришлось обратиться в больницу. Вскоре девушка обратилась в полицию, которая арестовала мужчин.

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