У Англии и Германии нет побед после 3 матчей Лиги наций. Сборная Италии лидирует в группе

Сборные Англии и не одержали ни одной победы в трех матчах Лиги наций.

В третьем туре англичане сыграли вничью с командой Италии (0:0). Ранее команда Гарета Саутгейта проиграла Венгрии (0:1) и поделила очки с Германией (1:1).

Немцы сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1 во всех трех матчах – с Италией, Англией и Венгрией.

После трех туров в 3-й группе высшего дивизиона Лиги наций лидирует сборная Италии, набравшая 5 очков. На втором месте идет команда Венгрии с 4 очками, третья – Германия с 3 баллами, на четвертом месте – сборная Англии с 2 очками.