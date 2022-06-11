Нидерланды 12 матчей не проигрывают после возвращения ван Гала: 8 побед, 4 ничьих

Сборная Нидерландов продолжает оставаться непобежденной после возвращения Луи ван Гала.

70-летний тренер возглавил команду в августе и с тех пор добился с ней 8 побед, а еще 4 матча завершились вничью.

Сегодня нидерландцы в сыграли 2:2 с Польшей. При этом в добавленное ко второму тайму время форвард не сумел реализовать пенальти.

Далее команда ван Гала встретится с Уэльсом – это случится 14 июня.