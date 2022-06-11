Нидерланды 12 матчей не проигрывают после возвращения ван Гала: 8 побед, 4 ничьих

Сборная Нидерландов продолжает оставаться непобежденной после возвращения Луи ван Гала.
70-летний тренер возглавил команду в августе и с тех пор добился с ней 8 побед, а еще 4 матча завершились вничью.
Сегодня нидерландцы в Лиге наций сыграли 2:2 с Польшей. При этом в добавленное ко второму тайму время форвард Мемфис Депай не сумел реализовать пенальти.
Далее команда ван Гала встретится с Уэльсом – это случится 14 июня.
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Фейеноорд»
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Нидерланды –
Флеккен, Думфрис, де Врей, Аке, Тимбер (Тезе, 65), Блинд, Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65), Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).
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Польша –
Скорупски, Беднарек, Кивер, Берешиньски, Залевски, Крыховяк, Зелиньски, Франковски (Глик, 84), Гуральски (Журковски, 58), Кэш, Пионтек.