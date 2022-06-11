Нидерланды 12 матчей не проигрывают после возвращения ван Гала: 8 побед, 4 ничьих

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Сборная Нидерландов продолжает оставаться непобежденной после возвращения Луи ван Гала.

70-летний тренер возглавил команду в августе и с тех пор добился с ней 8 побед, а еще 4 матча завершились вничью.

Сегодня нидерландцы в Лиге наций сыграли 2:2 с Польшей. При этом в добавленное ко второму тайму время форвард Мемфис Депай не сумел реализовать пенальти.

Далее команда ван Гала встретится с Уэльсом – это случится 14 июня.

Нидерланды – Польша 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Кэш, 0:2 – 49 Зелиньски, 1:2 – 51 Классен, 2:2 – 54 Думфрис.
НидерландыФлеккен, Думфрис, де Врей, Аке, Тимбер (Тезе, 65), Блинд, Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65), Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).
ПольшаСкорупски, Беднарек, Кивер, Берешиньски, Залевски, Крыховяк, Зелиньски, Франковски (Глик, 84), Гуральски (Журковски, 58), Кэш, Пионтек.
Предупреждения:
Крыховяк (16), Беднарек (20), Бергейс (59), Бергвейн (63), Скорупски (63), Зелиньски (83), Журковски (86), де Йонг (87).

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