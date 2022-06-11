Иск Майорги к Роналду отклонен. Экс-модель требовала 56 млн фунтов компенсации за изнасилование

не придется выплачивать бывшей модели Кэтрин Майорге 56 млн фунтов.

Как передает The Associated Press, окружной судья Дженнифер Дорси в ходе заседания, прошедшего в пятницу в Лас-Вегасе, отклонила иск, сославшись на недобросовестное поведение адвоката Майорги, Лесли Марка Стовалла, использовавшего в ходе процесса «украденные» конфиденциальные документы.

Дорси постановила полностью прекратить дело без возможности повторной подачи иска.

У стороны Майорги есть право обжаловать это решение в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег. В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.