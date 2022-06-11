Мостовой о тренерстве: «Самое противное, что «Спартак» никогда не приглашал. Кого только не видел в клубе, но меня даже близко не было»

рассказал, что никогда не получал предложений о тренерской работе.

«Приглашали ли меня в тренерский штаб? Нет, в том-то и дело, что никогда не приглашали. Самое противное, что никогда не приглашал. Хотя за это время кого я только не видел в клубе. Но меня никогда даже близко не было.

Я думал о том, что после получения лицензии будет больше предложений. Но тут же смотрю, как люди без лицензии работают, а с лицензиями не могут найти себе команду. Сейчас если посмотреть – сколько в футболе людей без специального образования, причем люди нефутбольные. Но они все там. Кто менеджеры, кто помощники, кто администраторы.

Ну, или спортивные, генеральные директора – там же лицензия не нужна. И главное – все во всем разбираются, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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