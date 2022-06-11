Гандбольный клуб из Китая выступит в женском чемпионате России в следующем сезоне

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что в в женском чемпионате страны будет выступать команда из Китая.

«С предстоящего сезона в женской Суперлиге будет играть китайский клуб. Свои домашние матчи он будет проводить в Москве, а базироваться будет на базе «Луча». Где именно китайский клуб будет проводить игры в Москве, определимся позднее. Будем считать, что появился еще один московский клуб, московско-китайский. Клуб будет сформирован только из китайских игроков.

Аутсайдерами они точно не будут, у них большое желание играть в нашем чемпионате. Они очень работоспособные, очень амбициозные. Благодаря участию в чемпионате России китайские игроки добавят в мастерстве. Сборная Китая нацелена пробиться на Олимпиаду. Представляете, какой стимул у китайских игроков!

Процесс идет по нарастающей. Китайская сторона должна получить документы, касающиеся работы иностранных высокопрофессиональных специалистов в нашей стране. Это сложная работа с МИД России. Но в целом препятствий для воплощения этой идеи я не вижу», – рассказал Шишкарев.