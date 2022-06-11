«Ливерпуль» и «Бенфика» договорились о трансфере Нуньеса за 80+20 млн евро

Дарвин Нуньес переходит в «Ливерпуль» из «Бенфики».

Сегодня клубы устно договорились о сделке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За трансфер 22-летнего уругвайца «красные» заплатят 80 млн евро, а также 20 млн евро бонусами. Сейчас «Ливерпуль» готовит документы для оформления перехода.

С самим нападающим согласован 5-летний контракт.

В минувшем сезоне уругваец забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах.

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