Глава Ла Лиги Тебас о тратах «ПСЖ» и «Сити»: «Это опаснее, чем Суперлига. С продлением Мбаппе невозможно получить прибыль, то же самое с Холандом»

Глава Ла Лиги недоволен большими тратами «ПСЖ» и .

Ранее УЕФА изменил правила финансового фэйр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70% доходов клуба.

«Это атака на клубы-государства за завышенное спонсорство. теряет по 200-300 миллионов евро за сезон.

Мы планируем пожаловаться на них, потому что с продлением Мбаппе невозможно получить прибыль. То же самое у «Сити» с Холандом, потому что все знали, как Райола хотел получить деньги.

Мы собираемся жаловаться не только в УЕФА, но и во французские органы. Это опаснее, чем Суперлига. Это должно быть остановлено. «Реал» справедливо жалуется на это», – заявил .