Ямайская прыгунья Аллен стала первой спортсменкой, которую дисквалифицировали из-за антидопингового закона Родченкова

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Ямайская прыгунья Сабина Аллен стала первой спортсменкой, которую дисквалифицировали из-за антидопингового закона Родченкова.

По закон имени информатора WADA Григория Родченкова власти США могут наказывать спортсменов, которые употребляли допинг на соревнованиях, на которых выступали американские атлеты.

На Олимпиаде-2020 в Токио положительную пробу на гормон роста сдала нигерийская спринтерша Блессинг Окагбаре. Американские спецслужбы начали расследование по этому поводу, так как Окагбаре соревновалась против американских спортсменок в том числе.

В ходе расследования было выявлено, что Окагбаре сотрудничала с доктором Эриком Лирой, который и снабжал его допингом. Также спецслужбы выяснили, что с Лирой работала и Сабина Аллен, проживающая в США, но выступающая за Ямайку.

Спецслужбы передали данные Американскому антидопинговому агентству (USADA), которое начало следить за спортсменкой.

В мае 2021-го Аллен выиграла турнир в тройном прыжке в Калифорнии. В ее допинг-пробе после соревнований обнаружили два запрещенных препарата. После этого USADA дисквалифицировало спортсменку на 4 года.

«Антидопинговый закон Родченкова (RADA) призван облегчить обмен информацией и позволить организациям со всего мира лучше разоблачать сети заговорщиков, работающих против чистого спорта, что и произошло в данном случае.

Информация, переданная правоохранительными органами из первого дела RADA с участием Эрика Лиры, позволила USADA раскрыть правду по этому делу. Мы благодарим ФБР, прокуратуру США по Южному округу Нью-Йорка и другие федеральные агентства за их постоянную работу по защите целостности спорта в рамках RADA», – рассказал исполнительный директор USADA Трэвис Тайгерт.

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