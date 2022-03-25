Начало второй практики перед Гран-при Саудовской Аравии было отложено на 15 минут из-за ракетного удара по Джидде

Старт второй практики перед Гран-при Саудовской Аравии отложен на 15 минут.
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали встретился с руководителями команд и гонщиками, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Также на встрече присутствовал новый президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем.
Сегодня в Джидде был нанесен ракетный удар по одному из нефтяных предприятий компании Aramco.
Хуситы вскоре выпустили официальное заявление, в котором взяли на себя ответственность.
В данный момент остается не ясным, состоится ли Гран-при Саудовской Аравии. Ожидается, что в ближайшем будущем серия сделает официальное заявление.
По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»
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