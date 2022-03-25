ФИФА может сделать русский язык одним из своих официальных

Русский язык может стать официальным в ФИФА.

Пункт 9 повестки дня конгресса Международной федерации футбола, который состоится в следующий четверг в Дохе, предусматривает «голосование по предложениям о поправках к уставу» организации.

По информации L’Équipe, одно из предложений касается введения новых официальных языков. Таким может стать русский язык.

Действующий устав ФИФА предусматривает использование трех языков в документации и общении с ассоциациями-членами: английского, испанского и французского. Четвертый язык, немецкий, также считается официальным по юридическим причинам – штаб-квартира организации находится в Цюрихе.

ФИФА предлагает добавить в этот список три новых языка – арабский, португальский и русский. При этом использование новых языков не будет систематическим, их будут использовать, когда администрация сочтет это необходимым.

Инициатива должна получить одобрение конгресса. Некоторые полагают, что сейчас не время принимать такое решение.

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