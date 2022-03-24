Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Сакамото, Белл, Хендрикс, Ю Ен и Лью покажут произвольные программы

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье женщины покажут произвольные программы. После короткой лидирует японка .

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

25 марта

Женщины

Произвольная программа

Начало – 20.00 по московскому времени

Вторая разминка

7. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

8. Нина Петрыкина (Эстония)

9. Екатерина Куракова (Польша)

10. Ольга Микутина (Австрия)

11. Анастасия Губанова (Грузия)

12. Алексия Паганини (Швейцария)

Третья разминка

13. Мана Кавабе (Япония)

14. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

15. Маделин Скиза (Канада)

16. Екатерина Рябова (Азербайджан)

17. Карен Чен (США)

18. Вакаба Хигучи (Япония)

Четвертая разминка

19. Николь Шотт (Германия)

20. (США)

21. Ю Ен (Южная Корея)

22. Мэрайя Белл (США)

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Каори Сакамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 80,32

2. (Бельгия) – 75,00

3. (США) – 72,55

4. Ю Ен (Южная Корея) – 72,08

5. Алиса Лью (США) – 71,91

6. Николь Шотт (Германия) – 67,77

7. (Япония) – 67,03

8. Карен Чен (США) – 66,16

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,52

10. Маделин Скиза (Канада) – 64,20

11. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 64,16

12. Мана Кавабе (Япония) – 63,68

13. Алексия Паганини (Швейцария) – 63,09

14. Анастасия Губанова (Грузия) – 62,59

15. Ольга Микутина (Австрия) – 62,14

16. Екатерина Куракова (Польша) – 61,92

17. Нина Петрыкина (Эстония) – 60,24

18. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 58,49

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2022