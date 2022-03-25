Турецкая пловчиха Гюнеш опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гринев и Колесников попросили FINA вмешаться

Турецкая пловчиха Виктория Зейнеп Гюнеш выложила в инстаграме (деятельность запрещена на территории РФ) фото, где кто-то стоит на российском флаге, расстеленном на полу.

Гюнеш – украинского происхождения, до 2014 года она выступала за Украину под фамилией Солнцева. Она – чемпионка Европы на короткой воде 2021 года.

Российские пловцы Владислав Гринев и отреагировали на поступок Гюнеш, выложив скриншот ее поста и отметив международные организации: Международную федерацию плавания ( ), Европейскую федерацию плавания (LEN), Международную лигу плавания (ISL).

«Где границы дозволенного поведения спортсменов? Если вы решили, что гуманно отстранить русских спортсменов от участия в международных соревнованиях, то примите и здесь меры. Национализм неприемлем в любом виде», – написал Гринев.