Турецкая пловчиха Гюнеш опубликовала фото, где кто-то стоит на российском флаге. Гринев и Колесников попросили FINA вмешаться

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Турецкая пловчиха Виктория Зейнеп Гюнеш выложила в инстаграме (деятельность запрещена на территории РФ) фото, где кто-то стоит на российском флаге, расстеленном на полу. 

Гюнеш – украинского происхождения, до 2014 года она выступала за Украину под фамилией Солнцева. Она – чемпионка Европы на короткой воде 2021 года. 

Российские пловцы Владислав Гринев и Климент Колесников отреагировали на поступок Гюнеш, выложив скриншот ее поста и отметив международные организации: Международную федерацию плавания (FINA), Европейскую федерацию плавания (LEN), Международную лигу плавания (ISL).

«Где границы дозволенного поведения спортсменов? Если вы решили, что гуманно отстранить русских спортсменов от участия в международных соревнованиях, то примите и здесь меры. Национализм неприемлем в любом виде», – написал Гринев. 

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