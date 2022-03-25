Хави будет настаивать на подписании Холанда и надеется, что разгром «Реала» впечатлил Эрлинга

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы клуб приобрел форварда .

По информации As, испанец считает подписание нападающего дортмундской приоритетной задачей и собирается настаивать на этом на собрании руководства, которое пройдет в ближайшие дни.

готов лично пообщаться с Холандом с целью убедить в конкурентоспособности «блауграны» и надеется, что разгром «Реала» (4:0) 20 марта произвел на норвежца впечатление.

Главный тренер «Барселоны» готов сделать Эрлинга ключевым футболистом, но понимает, что финансовые ресурсы «Барселоны» ограниченны.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на форварда входят «Манчестер Сити» и «Реал».

Раскрыта хитрость «Реала», чтобы заполучить и Мбаппе, и Холанда. Обманывали, что готовы платить за Килиана 200 млн евро