Хави будет настаивать на подписании Холанда и надеется, что разгром «Реала» впечатлил Эрлинга

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Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы клуб приобрел форварда Эрлинга Холанда.

По информации As, испанец считает подписание нападающего дортмундской «Боруссии» приоритетной задачей и собирается настаивать на этом на собрании руководства, которое пройдет в ближайшие дни.

Хави готов лично пообщаться с Холандом с целью убедить в конкурентоспособности «блауграны» и надеется, что разгром «Реала» (4:0) 20 марта произвел на норвежца впечатление.

Главный тренер «Барселоны» готов сделать Эрлинга ключевым футболистом, но понимает, что финансовые ресурсы «Барселоны» ограниченны.

Ранее сообщалось, что в число претендентов на форварда входят «Манчестер Сити» и «Реал».

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