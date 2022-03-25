Зарема об уходе легионеров: «Если бы «Зенит» был в ситуации «Рубина», трансферное окно открыли бы в тот же день»

Теги Спартак Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы трансферы Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова сравнила отношение в лиге к «Рубину» и «Зениту».

В начале марта ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке и временно уйти в другие лиги – до конца сезона. После этого из казанского клуба и ряда других команд Премьер-лиги ушли легионеры.

«Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы в тот же день в полночь [открыли]...

А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим», – заявила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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