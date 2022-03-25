Зарема об уходе легионеров: «Если бы «Зенит» был в ситуации «Рубина», трансферное окно открыли бы в тот же день»

Зарема Салихова сравнила отношение в лиге к «Рубину» и «Зениту».
В начале марта ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке и временно уйти в другие лиги – до конца сезона. После этого из казанского клуба и ряда других команд Премьер-лиги ушли легионеры.
«Трансферное окно для российских игроков так и не было открыто. Думаю, если бы в ситуации «Рубина» оказался «Зенит», то его бы в тот же день в полночь [открыли]...
А так, все просто набросились на «Рубин», мол, сами виноваты, что в их академии нет игроков на замену ушедшим», – заявила супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Расширяйте лигу, пусть играют со своими фармами». Зарема – хейтер «Зенита»: постоянно язвит и колет соперника