Елена Вяльбе: «Если мы проведем один сезон без стартов FIS, окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских лыжников от международных соревнований. 

— Как вы сами относитесь к этому состоянию неопределенности, в котором оказались наши спортсмены?

— Мы в любом случае должны быть готовы и к плану А, и к плану В: и к тому, что нас допустят до международных соревнований, и к тому, что мы еще год просидим в России. Ко всему нужно относиться с пониманием и без паники.

— В том случае, если в следующем сезоне наших спортсменов не допустят к международным стартам, будет ли федерация лыжных гонок России увеличивать количество и качество внутрироссийских соревнований? Например, приглашать зарубежных спортсменов?

— На наши старты часто приезжают белорусские лыжники. Они будут и сейчас на чемпионате России. Точно также могут выступать казахстанские спортсмены, с которыми у нас отличные отношения. Наши двери открыты для всех. Если Китай захочет, ради бога, мы посоревнуемся со всеми.

Что касается увеличения количества внутрироссийских стартов, не думаю, что это возможно. У нас в стране, как и на Кубке мира, почти каждую неделю проходят соревнования.

— Если нашим лыжникам предложат соревноваться на международных стартах в нейтральном статусе или под флагом ФЛГР, такой вариант будет рассматриваться?

— Мы сейчас на эту тему не думаем. Могу сказать, что если мы проведем один сезон без стартов под эгидой FIS, то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад.

Какими бы хорошими ни были конкуренты для Александра Большунова и Натальи Непряевой внутри страны, они все равно не такие сильные, как на мировой арене, – сказала Вяльбе. 

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