Гран-при Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар. Команды «Ф-1» единогласно одобрили решение

Этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжится, несмотря на ракетный удар по Джидде во время практики.

После второй тренировки «Ф-1» провела новое совещание с участием пилотов, руководителей команд, а также представителей Международной автомобильной федерации (ФИА) и властей страны. После него Доменикали сообщил, что Гран-при состоится, «Ф-1» получила гарантии безопасности, а команды единогласно одобрили решение о продолжении уик-энда.

В то же время гонщики проведут свое совещание, на котором обсудят ситуацию. Как сообщает BBC, часть пилотов обеспокоена происходящим.

Кроме этого, руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф утверждает, что командам предоставили возможность не участвовать в гонке.

По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

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