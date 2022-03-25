Гран-при Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар. Команды «Ф-1» единогласно одобрили решение

Этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжится, несмотря на ракетный удар по Джидде во время практики.
После второй тренировки «Ф-1» провела новое совещание с участием пилотов, руководителей команд, а также представителей Международной автомобильной федерации (ФИА) и властей страны. После него Доменикали сообщил, что Гран-при состоится, «Ф-1» получила гарантии безопасности, а команды единогласно одобрили решение о продолжении уик-энда.
В то же время гонщики проведут свое совещание, на котором обсудят ситуацию. Как сообщает BBC, часть пилотов обеспокоена происходящим.
Кроме этого, руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф утверждает, что командам предоставили возможность не участвовать в гонке.
По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»
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