Овечкин забил 771-й гол в НХЛ. До Хоу – 30 шайб

Капитан забросил шайбу, а также забил победный буллит в серии в матче с «Баффало» (4:3 Б) и был признан третьей звездой.

Россиянин забил 771-й гол в регулярных чемпионатах и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Впереди только Уэйн Гретцки (894) и (801).

В 64 играх текущего сезона Овечкин набрал 77 (41+36) очков.

Сегодня за 19:57 (2:00 – в большинстве) у форварда 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».

Capping off the night’s festivities with a #Gr8 finish pic.twitter.com/M80F1GWspv