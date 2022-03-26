Овечкин забил 771-й гол в НХЛ. До Хоу – 30 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу, а также забил победный буллит в серии в матче с «Баффало» (4:3 Б) и был признан третьей звездой.
Россиянин забил 771-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
В 64 играх текущего сезона Овечкин набрал 77 (41+36) очков.
Сегодня за 19:57 (2:00 – в большинстве) у форварда 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 1».
Capping off the night’s festivities with a #Gr8 finish pic.twitter.com/M80F1GWspv— Washington Capitals (@Capitals) March 26, 2022