Олег Матыцин: «Беларусь и Россия в спортивной отрасли – самодостаточные государства. Важно как можно быстрее отработать механизмы и объединять ресурсы двух стран»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве с Беларусью в спортивной сфере.

«Мы провели встречу с федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта и сошлись во мнении, что остаемся открыты для международного сотрудничества.

Беларусь и Россия в спортивной отрасли – самодостаточные государства со своими традициями, развитой инфраструктурой. Необходимо ценить ресурсы, которыми мы обладаем в этой сфере, изучить потенциал тренерских кадров.

Мы плотно работаем с Минспорта Беларуси, уже состоялись консультации в Москве, подготовлен проект первоочередных мероприятий, которые необходимо утвердить на уровне правительств, задействовать ресурс Союзного государства.

Важно сейчас как можно быстрее подготовить документы, отработать механизмы и объединять ресурсы двух стран. Внутренний календарь должен быть сильным», – сказал Матыцин на встрече руководителей Олимпийских комитетов России и Беларуси.