Команда Щербаковой получила за победу в прыжковом турнире 3 миллиона рублей, команда Кондратюка за второе место – на миллион меньше

Команда олимпийской чемпионки получила 3 миллиона рублей за победу в прыжковом турнире на Кубке Первого канала в Саранске.

В составе команды выступили , Андрей Мозалев, Макар Игнатов, – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Второе место заняла команда Марка Кондратюка. Они получили 2 миллиона рублей.

В команде Кондратюка были Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, , , Майя Хромых и Вероника Жилина.

Кондратюк также получил 500 тысяч рублей как победитель индивидуального прыжкового турнира.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске