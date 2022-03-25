Команда Щербаковой получила за победу в прыжковом турнире 3 миллиона рублей, команда Кондратюка за второе место – на миллион меньше

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Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой получила 3 миллиона рублей за победу в прыжковом турнире на Кубке Первого канала в Саранске. 

В составе команды выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Второе место заняла команда Марка Кондратюка. Они получили 2 миллиона рублей. 

В команде Кондратюка были Евгений Семененко, Александр Самарин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Вероника Жилина. 

Кондратюк также получил 500 тысяч рублей как победитель индивидуального прыжкового турнира.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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