Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мыслями после совещания с боссами команд.

Совещание было посвящено ракетному удару по Джидде, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы. Удар состоялся во время первой практики «Ф-1» перед Гран-при Саудовской Аравии. Журналисты отмечают, что это произошло примерно в десяти километрах от трассы.

«Мы чувствуем себя в безопасности», – приводит слова Доменикали журналист Иэн Паркс, работающий на New York Times и GPFans.

По мнению журналиста, высказывание руководителя «Ф-1» свидетельствует о том, что Гран-при не будет отменен.

«Шоу должно продолжаться», – написал Паркс в твиттере.

В данный момент в Джидде проходит вторая практика «Ф-1».

По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

Начало второй практики перед Гран-при Саудовской Аравии было отложено на 15 минут из-за ракетного удара по Джидде

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