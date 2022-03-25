Зарема Салихова: «Маячит бан от УЕФА и ФИФА на десятилетия, а мы хотим принять соревнования. Даже под нейтральным флагом нам не будут рады, как с олимпийцами не прокатит»

раскритиковала последние решения в российском футболе.

«Приняли неактуальный теперь уже лимит. Попробуйте в нынешних реалиях и с нынешним курсом пригласить топового иностранца! Молодого и перспективного тоже не получится.

Кто же будет смотреть нашу лигу? И много ли теперь шансов у российских спортсменов уехать за рубеж? Александр Кокорин, ты уж там поиграй за всех!

Никаких движений по закону о пиве. Хотя нам наглядно продемонстрировали, что Госдума любой закон может принять сразу в трех чтениях за один день. Было бы желание.

«Безумству храбрых поем мы песню», – такими словами я бы охарактеризовала подачу заявки на проведение в России Евро-2028 или Евро-2032. На горизонте маячит бан от и на десятилетия, а мы подаем в , получая отказы, но хотим принять у себя европейские соревнования.

Даже под нейтральным флагом нашим командам не будут рады. Как с олимпийцами не прокатит», – считает супруга владельца Леонида Федуна.