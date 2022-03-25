Властимил Петржела: «В Чехии подорожал бензин, закрывают банки, НДС вырос, еда подорожала минимум на 20%! Очень сложно, все разочарованы»

Экс-тренер рассказал об ухудшении жизни в Чехии.

«У меня дела в Чехии нормально. Есть небольшие проблемы, связанные с ситуацией в мире. Мы в Чехии все боимся: к нам приехало больше 300 тысяч людей из Украины, которые убежали из своей страны – дети и семьи. Нам это не нравится.

К нам приехало много украинцев, Чехия платит им наши деньги. Это катастрофа! Наша страна пытается помочь этим людям, которые убегают из Украины.

У нас подорожал бензин, закрывают банки, НДС вырос, а еда подорожала минимум на 20%! Очень сложно. В Чехии все разочарованы», – сказал .