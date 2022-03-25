Первый канал не показывает в прямом эфире прыжковый турнир фигуристов на Кубке Первого канала

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Первый канал не показывает в прямом эфире прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Фигурного катания России (ФФКР), прыжковый турнир стартовал в 18:00 по московскому времени.

Первый канал ни на сайте, ни в телеэфире не показывает соревнования онлайн – показ запланирован на 23:35 по московскому времени (на сайте и на ТВ).

Участники

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

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