ФИА отменила все пятничные пресс-конференции пилотов на Гран-при Саудовской Аравии

Гонщики «Формулы-1» не будут проводить традиционные пятничные пресс-конференции после второй практики в Саудовской Аравии.

Изменения в расписании произошли по требованию Международной автомобильной федерации ( ). В то же время организаторы сообщили, что гоночные сессии будут проводиться по плану.

Сегодня во время первой практики «Ф-1» был нанесен ракетный удар по Джидде. Ответственность на себя взяли йеменские хуситы.

По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»

Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»

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