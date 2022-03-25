ФИА отменила все пятничные пресс-конференции пилотов на Гран-при Саудовской Аравии

Гонщики «Формулы-1» не будут проводить традиционные пятничные пресс-конференции после второй практики в Саудовской Аравии.
Изменения в расписании произошли по требованию Международной автомобильной федерации (ФИА). В то же время организаторы Гран-при сообщили, что гоночные сессии будут проводиться по плану.
Сегодня во время первой практики «Ф-1» был нанесен ракетный удар по Джидде. Ответственность на себя взяли йеменские хуситы.
По Джидде предположительно нанесли ракетный удар во время практики «Формулы-1»
Руководитель «Ф-1» Доменикали о ракетном ударе в Джидде: «Мы чувствуем себя в безопасности»
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