ЭСК РФС: судья Иванов ошибочно не удалил Гоцука за стык с Айртоном в матче со «Спартаком»

РФС признал, что судья ошибочно не удалил игрока, нанесшего травму футболисту «Спартака».
В матче 22-го тура РПЛ (1:1) защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук ударил защитника «Спартака» Айртона по ноге в конце первого тайма матча. Бразилец не смог продолжить игру и был заменен. Судья Сергей Иванов не увидел нарушения в этом эпизоде. Позже у Айртонаа диагностировали контузию кости и мышц голени.
«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу Иванова.
«Судья ошибочно не удалил игрока «Нижнего Новгорода» Кирилла Гоцука за серьезное нарушение Правил игры на 45-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок ФК «Нижний Новгород» Кирилл Гоцук угрожает безопасности соперника, совершая контакт с применением чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику», – говорится в заявлении .
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Судья Иванов о травме Айртона: «Это не фол, мы все вместе решили. Гоцук играет в мяч. Мне тоже неприятно, что это случилось»