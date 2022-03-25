Правительство одобрило продажу «Локомотива» компанией «РЖД» (ТАСС)

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«РЖД» продаст футбольный клуб «Локомотив», утверждает ТАСС.

Правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» московского клуба. Детали возможной сделки на данный момент неизвестны.

«Локомотив» набрал 34 очка после 21 матча в нынешнем чемпионате России и занимает 6-е место в таблице.

Примечание: позже появилась информация, что речь идет об отчуждении открытым акционерным обществом «РЖД» 100 обыкновенных именных акций акционерного общества «Футбольный клуб «Локомотив», что составляет 0,0015 процента его уставного капитала.

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