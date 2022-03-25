Плутник о продаже «Локомотива»: «Это полная чушь, 100 акций передали всего. Речь об изменении структуры владения внутри холдинга «РЖД»

Глава «Локомотива» опроверг новость о продаже клуба компанией «РЖД».
Сегодня стало известно, что правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» московского клуба. Однако позже выяснилось, что госкомпания имеет право продать только 0,0015% акций «Локомотива».
«Это полная чушь. 100 акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами.
В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только. ФК «Локомотив» не продается», – цитирует Александра Плутника журналист Иван Карпов.
«Футбольный клуб «Локомотив» не продается. В документе Правительства речь идет об изменении структуры владения внутри холдинга «РЖД», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» «Спорт-Экспрессу».